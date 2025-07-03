Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после новых проблем со здоровьем

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вернулась к обязанностям после отмены визита в Аскот из-за плохого самочувствия. Она посетила Сад благополучия Королевского садоводческого общества больницы Колчестера и поделилась с пациентами собственным опытом лечения, сообщил Daily Mail .

Почетная гостья надела бежевый блейзер Blazé Milano, рубашку Ralph Lauren, коричневые брюки неизвестного бренда, белые кожаные кроссовки Veja Esplar, обручальное кольцо и часы Cartier на мероприятие в саду. Вместе с волонтерами она посадила кусты роз, названные в ее честь, которыми смогут любоваться пациенты и сотрудники больницы.

«Наступает целая фаза, когда вы заканчиваете лечение, все ожидают, что вам станет лучше. Но это совсем не так. <…> Вы делаете своего рода храброе лицо, изображаете стоицизм во время лечения. Лечение закончено, затем вы думаете: „Я могу продолжать, вернуться к нормальной жизни“, но на самом деле последующая фаза действительно трудная», — рассказала она.

Миддлтон сравнила лечение онкологического заболевания с американскими горками, когда вслед за облегчением наступает новый кризис. Даже после выписки из больницы пациентам, по ее словам, трудно жить в прежнем темпе. Принцесса призналась, что еще не пробовала рефлексотерапию, которую предлагает больница Колчестера, но прошла курс иглоукалывания в рамках своего плана лечения.

Она вышла в свет впервые после отмены поездки на скачки в Аскот из-за новых проблем со здоровьем на фоне ремиссии. Миддлтон проходила лечение рака в Королевском госпитале Марсдена, который тоже посетила в январе.