Врач Варнавский назвал прогулки на свежем воздухе профилактикой близорукости у детей

Врач Владимир Варнавский посоветовал ограничить время использования гаджетов детьми для сохранения зрения. Еще одной мерой профилактики станут прогулки на свежем воздухе, отметил эксперт в беседе с « ФедералПресс ».

По его словам, естественный дневной свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке.

«Дофамин играет важную роль в замедлении удлинения глазного яблока, что является основной причиной миопии», — пояснил медик.

Ребенок, который проводит больше времени на улице, имеет более низкий риск развития близорукости. Для достижения оптимального эффекта необходимо выходить из дома на 1,5-2 часа, добавил Варнавский.