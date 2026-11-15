Врач Уланкина предупредила о смертельной опасности герпеса для младенцев

Герпетическая инфекция у новорожденных может быстро привести к поражению мозга. Родителям важно следить за состоянием ребенка после контактов со взрослыми, передает РИАМО .

Уланкина рассказала, что тревожными признаками могут быть температура, потеря аппетита, вялость и небольшие пузырьки на губах, коже вокруг рта или глаз.

«У детей первых недель жизни герпетическая инфекция способна за считанные дни перейти в генерализованную форму с поражением головного мозга», — цитирует Уланкину «Время Н».

Даже единичное подозрительное высыпание после контакта со взрослым может стать поводом для экстренного вызова скорой помощи, подчеркнула врач.

При подозрении на заражение вирусом Эпштейна — Барр следует обратить внимание на высокую температуру, болезненное увеличение шейных лимфоузлов, налет на миндалинах и выраженную слабость.

Полностью запрещать родственникам целовать младенца необязательно. Однако людям с активными герпетическими пузырьками или свежими следами высыпаний нельзя близко контактировать с ребенком. По словам Уланкиной, эти меры особенно важны в первый год жизни, пока иммунная система еще не сформировалась.