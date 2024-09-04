Врач Уланкина: биоритмы оказывают влияние на либидо

Биоритмы — своеобразные внутренние часы, регулирующие многие процессы в организме — оказывают влияние на либидо партнеров. Об этом рассказала врач Ольга Уланкина в беседе с Life.

По словам специалиста, с ними связаны гормональный фон, уровень энергии и сексуальное влечение. У мужчин пик уровня гормона тестостерона, который отвечает за либидо, отмечается в утренние часы. У женщин концентрация гормона привязанности окситоцина возрастает ближе к вечеру.

Помимо биоритмов, большое влияние на либидо оказывают психоэмоциональное состояние партнеров, отсутствие стресса и уют в доме, отметила Уланкина.

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