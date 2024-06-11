Врач Тимощенко назвала смертельно опасным использование жвачки в спортзале

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко посоветовала отказаться от использования жвачки в спортзале. Такая привычка может привести к трагическим последствиям, отметила эксперт в беседе с News.ru .

По ее словам, во время интенсивной тренировки жвачка может попасть в дыхательные пути. Это грозит асфиксией и смертью, пояснила врач.

Она также напомнила, что длительные жевание — причина перенапряжения мышц и головных болей. Кроме того, есть вероятность столкнуться со вздутием живота.