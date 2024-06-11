Врач Тимощенко назвала смертельно опасным использование жвачки в спортзале

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко посоветовала отказаться от использования жвачки в спортзале. Такая привычка может привести к трагическим последствиям, отметила эксперт в беседе с News.ru.

По ее словам, во время интенсивной тренировки жвачка может попасть в дыхательные пути. Это грозит асфиксией и смертью, пояснила врач.

Она также напомнила, что длительные жевание — причина перенапряжения мышц и головных болей. Кроме того, есть вероятность столкнуться со вздутием живота.

В Москве стартовал дождливый марафон. Метеоролог предупредил о сильных осадках

Эволюция «Звездных войн»: гомосексуализм, вторичность, диктат

«Через 10 лет поле боя будет другим». Как ИИ повлияет на военную сферу?

Шишкана Раменского приговорили к пожизненному. Что известно о воре в законе Олеге Медведеве

Сервис «Свадьба в Подмосковье» позволит венчаться и расписываться в храмах

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте