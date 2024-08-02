Врач Терновой: при получении ожога необходимо снять одежду и встать под холодный душ

Травматолог-ортопед и остеопат Константин Терновой рассказал о правилах оказания первой помощи при получении ожогов. Для начала нужно устранить источник опасности, отметил эксперт в беседе с «Радио 1».

По его словам, с пострадавшего также необходимо снять одежду, а затем следует поставить его под холодный душ. Следующий шаг — оценка состояния пациента.

Врач отметил, что ожоги с волдырям, заполненными красной мутной жидкостью, — повод вызвать медиков. При небольшом покраснении беспокоиться не стоит, добавила газета «Петербургский дневник».

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