Врач Тен предупредила об опасности весенних похолоданий для сердца

В Москве в выходные сильно похолодает: после весеннего тепла и +17 градусов температура может упасть до +2 градусов. Такие изменения активируют симпатическую нервную систему, заявила терапевт Зарема Тен в беседе с MK.Ru .

По ее словам, похолодание представляет серьезную опасность для сердечно-сосудистой системы. Гипертоники могут столкнуться с гипертоническим кризом, тромбообразованием и перегрузкой сердца.

«По статистике, в период весенних похолоданий количество госпитализаций с гипертоническими кризами возрастает на 20-30%», — предупредила медик.

Специалист посоветовала пациентам с таким диагнозом ежедневно контролировать артериальное давление, избегать длительного пребывания на холоде, скорректировать дозировку гипотензивных препаратов после консультации с доктором.

У гипотоников возрастает опасность коллапса и гипоксии, добавила эксперт. Нормотоники тоже должны быть осторожны. У них перепады температуры могут вызвать временное повышение артериального давления, снизить иммунитет и увеличить риск ОРВИ.