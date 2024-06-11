Врач Тарадеева: не стоит покупать овощи и фрукты у дороги

Летом продавцы часто устраивают стихийную торговлю овощами и фруктами вблизи оживленных трасс. Покупать продукты в таких местах не рекомендуется, сообщила врач-терапевт Татьяна Тарадеева в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, товар подвергается воздействию выхлопных газов. На продуктах начинают оседать оксиды азота, оксид углерода и мелкие частицы, делая их небезопасными для употребления.
Кроме того, продукты, продающиеся возле дороги, могут быть поражены бактериями. Все это способно спровоцировать пищевое отравление, отметила врач.