Врач Тарадеева: не стоит покупать овощи и фрукты у дороги

Летом продавцы часто устраивают стихийную торговлю овощами и фруктами вблизи оживленных трасс. Покупать продукты в таких местах не рекомендуется, сообщила врач-терапевт Татьяна Тарадеева в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, товар подвергается воздействию выхлопных газов. На продуктах начинают оседать оксиды азота, оксид углерода и мелкие частицы, делая их небезопасными для употребления.

Кроме того, продукты, продающиеся возле дороги, могут быть поражены бактериями. Все это способно спровоцировать пищевое отравление, отметила врач.

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