Врач Соломатина: редис в рационе помогает защищать ДНК от разрушения
Диетолог Елена Соломатина посоветовала включить в рацион блюда с редисом. Данный овощ имеет больше количество полезных свойств, передала «Вечерняя Москва».
По словам врача, вещества, содержащиеся в растении, помогают защищать ДНК от разрушения.
«Если в организме появляется злокачественная опухоль, то они запускают в ней процесс самоуничтожения», — добавила специалист.
Она напомнила, что редис — источник витамина C, фолиевой кислоты, калия и магния. Последний, например, играет большую роль в формировании костной системы.