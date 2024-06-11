Врач Соломатина: редис в рационе помогает защищать ДНК от разрушения

Диетолог Елена Соломатина посоветовала включить в рацион блюда с редисом. Данный овощ имеет больше количество полезных свойств, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, вещества, содержащиеся в растении, помогают защищать ДНК от разрушения.

«Если в организме появляется злокачественная опухоль, то они запускают в ней процесс самоуничтожения», — добавила специалист.

Она напомнила, что редис — источник витамина C, фолиевой кислоты, калия и магния. Последний, например, играет большую роль в формировании костной системы.

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