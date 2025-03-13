Врач Шпоть: миллионы пациентов сталкиваются с мочекаменной болезнью каждый год

Заместитель директора Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета профессор Евгений Шпоть рассказал «Известиям» о новых подходах в диагностике и лечении заболеваний почек.

По словам специалиста, болезни делятся на нефрологические и урологические, включая онкоурологию. Среди урологических лидирует мочекаменная болезнь, выявляемая у миллионов пациентов ежегодно.

Шпоть отметил рост числа пациентов с опухолями почек, однако своевременная диагностика позволяет сохранить орган. Для удаления камней используются чрескожные эндоскопические методы, а также ретроградная интраренальная хирургия. Искусственный интеллект помогает планировать операции, создавая трехмерные изображения почек на основе КТ-исследований, подчеркнул эксперт.