Врач Шпоть: миллионы пациентов сталкиваются с мочекаменной болезнью каждый год

Заместитель директора Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета профессор Евгений Шпоть рассказал «Известиям» о новых подходах в диагностике и лечении заболеваний почек.
По словам специалиста, болезни делятся на нефрологические и урологические, включая онкоурологию. Среди урологических лидирует мочекаменная болезнь, выявляемая у миллионов пациентов ежегодно.
Шпоть отметил рост числа пациентов с опухолями почек, однако своевременная диагностика позволяет сохранить орган. Для удаления камней используются чрескожные эндоскопические методы, а также ретроградная интраренальная хирургия. Искусственный интеллект помогает планировать операции, создавая трехмерные изображения почек на основе КТ-исследований, подчеркнул эксперт.
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