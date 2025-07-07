Праздник улицы 1 Мая прошел в Павловском Посаде

Серия праздничных мероприятий стартовала во дворах Павловского Посада. Первыми день своей улицы отметили жители домов на 1 Мая.

Артисты дома культуры «Филимоновский» подготовили для зрителей яркую и насыщенную программу. Озорные тролли Цветан и Розочка повели юных гостей праздника в веселое путешествие. Сказочные персонажи развлекали детей играми, песнями, танцами и даже футболом.

Эстафету продолжили творческие коллективы дома культуры: театральная студия «Лицедеи», хор «Русская песня», образцовый вокальный коллектив «СВЕТлячок», ансамбль современного танца «Платинум», театральная труппа «СказкаГрад», В концерте прозвучали песни о лете, о любви и мечтах, трогательные и веселые стихотворения, а зрители зажигали на импровизированном танцполе.

Праздник не оставил равнодушным никого из жителей и гостей микрорайона «Филимоновский». Дети и взрослые пели и танцевали вместе с артистами.