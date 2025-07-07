Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,4 тысячи заявок за неделю

За неделю на горячую линию Службы помощи при ДТП в Подмосковье обратились участники 2,4 тысячи аварий без пострадавших — это на 16 случаев меньше, чем неделей ранее. Как сообщили в Минтрансе региона, помощь оказали 4,9 тысячи водителям.

Почти тысяча водителя оформили ДТП в Центрах помощи, а еще 361 участник аварий воспользовался консультацией по телефону и оформил европротокол. В ведомстве напоминают, при ДТП без пострадавших важно не оставаться в машине. Лучше выйти из транспорта и отойти подальше от дороги — это поможет избежать повторной аварии. После этого нужно позвонить по номеру 112 и следовать инструкциям оператора.

Служба помощи при ДТП — это единая система бесплатной поддержки водителей в Московской области. Помощь можно получить круглосуточно по телефону или лично — в одном из 16 центров, где оформляют аварии без пострадавших. Центры работают каждый день с 08:00 до 20:00.