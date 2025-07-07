Спортсменка из Лобни стала бронзовым призером международного турнира по карате

Воспитанница клуба Shinobi karate club из Лобни Александра Кибирева приняла участие в турнире Shureido International Karate Cup. Девушка заняла почетное третье место.

Состязания прошли в столице Индонезии Джакарте. Участниками стали свыше 2500 человек из 14 стран мира. В их числе Япония, Гонконг, Филиппины, Оман и Новая Зеландия.

Турнир провели по стандартам Всемирной федерации карате. Каратистка из Лобни состязалась в категории «Д» — ката 10-11 лет. Ее соперниками стали 76 спортсменов.

В итоге Александра стала бронзовым призером соревнований. В Лобне девушка занимается под руководством тренера Ивана Ларина.

Отметим, что развитию спорта в муниципалитете уделяют особое внимание. Жители тренируются как в платных, так и в бюджетных спортивных секциях и регулярно демонстрируют отличные результаты на турнирах разного уровня.