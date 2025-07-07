Свыше 240 строек завершили в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье завершили строительство 248 объектов. Это спортивные сооружения, дороги, жилые дома, котельные и многое другое.

Как рассказали в региональном стройнадзоре, в этом году в Подмосковье построили семь новых школ. Они появились в Балашихе, Красногорске, Ленинском округе, Мытищах и Пушкино.

Кроме того, в Котельниках, Красногорске, Лосино-Петровском и других муниципалитетах появились объекты здравоохранения и детские сады.

Заключение о соответствии получили стадион для регби в Щелкове и тренировочный комплекс для теннисистов и команд по пляжному волейболу в Одинцове.

Также в регионе построили 13 котельных, шесть очистных сооружений и пять водозаборных узлов.

На каждом объекте провели проверки, в ходе которых особое внимание уделили безопасности зданий.