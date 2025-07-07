Более 5 километров дорожной разметки обновили на центральных улицах в Лобне

Дорожную разметку продолжают обновлять в Лобне. Работы уже завершили на девяти улицах в центре города.

Специалисты уже провели обновления на улицах Новой, Крупской, Силикатной, Кольцевой, 40 лет Октября, Циолковского, Западной и Некрасова. Это суммарно более пяти километров линий разметки.

В городе привели в порядок свыше 50 пешеходных переходов. В том числе участки с интенсивным движением. Далее по графику работы пройдут и в других частях Лобни.

Кроме того, в муниципалитете начали устанавливать новый остановочный пункт на Батарейной улице. После того как работы здесь завершат, стартует ремонт тротуара вдоль Букинского шоссе.

Ранее мы рассказывали о том, что итоги работы инспекторов жилнадзора за неделю подвели в Подмосковье. За прошедшую неделю они провели ремонт асфальта, детских площадок и мест общего пользования.