Благоустройство территории у озера Большое проверили во Фрязине

Водоем давно стал одним из самых популярных мест для отдыха у жителей и гостей наукограда. Состояние территории у озера проверили начальник управления благоустройством, транспортом и дорожной инфраструктурой Павел Никишкин и члены местного отделения партии «Единая Россия».

Особое внимание проверяющие уделили зоне отдыха, кабинкам для переодевания, санитарным объектам и площадке для сбора мусора. Такие мероприятия помогают поддерживать порядок и обеспечивать безопасность отдыхающих.

На озеро Большое ежегодно приезжают сотни людей, чтобы насладиться живописной природой и чистым воздухом. На территории оборудованы две пляжные зоны, а также обустроены уютные места у воды, где можно провести время с семьей или компанией. Администрация муниципалитета продолжает работу по улучшению инфраструктуры, чтобы сделать отдых жителей еще более комфортным и приятным.

В 2025 году около спасательной станции появилась новая зона отдыха, где можно купить горячую еду и напитки. Также была оборудована специальная мангальная зона.