Врач Шмелева: обильное питье опасно при ревматизме и проблемах с нервной системой

Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яна Шмелева рассказала, для кого обильное питье представляет опасность. Речь идет, например, о пациентах с подагрой, отметила эксперт в беседе с News.ru .

Кроме того, она посоветовала контролировать количество воды при ревматизме и проблемах с нервной системой. Та же рекомендация касается людей с различными видами онкологических заболеваний.

«Вредно пить большое количество холодной воды, так как это быстро и сильно охлаждает желудок и действует на него отрицательно», — добавила врач.

По ее словам, норма в день — порядка 2,5 литра воды. Такая привычка сохранит здоровье сердца и защитит суставы от износа.