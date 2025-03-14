Врач Сережина: через поцелуй можно заразиться инфекционным мононуклеозом

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина в беседе с «Известиями» напомнила, что важно соблюдать осторожность при поцелуях, поскольку через слюну возможно распространение различных вирусов.

Среди наиболее распространенных инфекций, передающихся таким способом, выделяются вирусы герпеса (включая цитомегаловирус, вирус простого герпеса I, II и VI типов) и инфекционный мононуклеоз, вызываемый вирусом Эпштейна-Барра. Герпес может длительное время находиться в организме, проявляясь обострениями при снижении иммунной защиты или стрессе.

Кроме того, через слюну могут передаваться респираторные заболевания, такие как ОРВИ, грипп, COVID-19 и респираторно-синцитиальная инфекция. Заражение этими заболеваниями возможно не только при прямом контакте, но и через использование общих предметов быта.