Врач Савицкая: отказ от трансжиров поможет предотвратить последствия гипертонии | 360°

Здоровье 13 мая 2024, 15:58 Врач Савицкая: отказ от трансжиров поможет предотвратить последствия гипертонии

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Гипертония может привести к инсульту, ишемической болезни сердца и к смерти. Свести к минимуму вероятность возникновения ее неблагоприятных последствий можно благодаря отказу от трансжиров, сообщила врач Наталья Савицкая в беседе с «Нижегородской правдой».

По словам специалиста, также стоит сократить потребление соли до пяти граммов в день. Кроме того, противостоять гипертонии способны отказ от вредных привычек, добавление достаточного количества овощей и фруктов в рацион и физическая активность.

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Савицкая отметила, что контролировать давление можно самостоятельно с помощью специальных устройств.