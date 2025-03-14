Врач Ражаева: ранние морщины часто встречаются у людей с атопическим дерматитом

Дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева поделилась с «Известиями» информацией о факторах, способствующих раннему появлению морщин на лице. Она подчеркнула, что такие признаки могут свидетельствовать о наличии хронических воспалений в коже, а также указывать на генетические и аутоиммунные заболевания.

Например, ранние морщины часто встречаются у людей с атопическим дерматитом. Среди наследственных болезней, связанных с появлением ранних морщин, Ражева назвала ихтиоз и синдром преждевременного старения. Аутоиммунные расстройства, такие как системная красная волчанка и склеродермия, вызывают изменения структуры кожи, что также отражается на внешнем виде лица. Пациенты с синдромом Кушинга страдают от избытка кортикостероидных гормонов, что ведет к атрофии кожных покровов.

Помимо медицинских проблем, на состояние кожи негативно влияют стресс и неправильное косметическое обслуживание. Длительное напряжение вызывает выработку гормона кортизола, разрушающего коллаген и эластин, обеспечивающие упругость и эластичность кожи. Недостаточная гидратация и отсутствие защитных средств от ультрафиолетового излучения также способствуют ускоренному старению кожи.