Врач Прощаев назвал деменцию причиной агрессии в пожилом возрасте | 360°

Здоровье 14 мая 2024, 14:31 Врач Прощаев назвал деменцию причиной агрессии в пожилом возрасте

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Деменция может вызвать эпизоды агрессивного поведения у людей пожилого и старческого возраста. Об этом рассказал врач-гериатр, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, пациенты с нарушенными когнитивными функциями могут через агрессию показывать, что их что-либо беспокоит. Также причиной подобного поведения нередко становится делирий — острое нарушение когнитивных функций с дезориентацией.

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Кроме того, при резких изменениях в жизни пожилые часто страдают синдромом дезадаптации. Его проявлением становится именно агрессия, отметил Прощаев.