Врач Павлова: интервальное голодание повышает риск развития болезней сердца | 360°

Здоровье 16 мая 2024, 11:41 Врач Павлова: интервальное голодание повышает риск развития болезней сердца

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Интервальное голодание, которое предполагает 16-часовое воздержание от пищи, может повышать риск развития сердечно-сосудистых и опухолевых заболеваний. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, в основе концепции интервального голодания лежат ложные заявления и стереотипы. Человеку приходится выбирать в основном один из двух вариантов: принимать пищу примерно с полудня и до 20:00 или с 8:00 до 16:00, что вредно для здоровья.

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Кроме того, Павлова отметила, что риск преждевременной смерти у пациента с онкологическим заболеванием значительно выше, если он придерживается интервального голодания.