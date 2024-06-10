Врач Назарова призвала сдать анализы на ЗППП после случайного секса

Если произошел незащищенный секс со случайным партнером, не стоит откладывать визит к специалисту. Об этом Life рассказала доктор медицинских наук, доцент, акушер-гинеколог высшей категории Сурае Наазрова.

Она объяснила, что крайне важно посетить профильного специалиста и сдать необходимые анализы. В частности, на заболевания, передающиеся половым путем.

«После случайного секса внимательно следите за любыми изменениями в вашем теле. Если заметите что-то необычное, не ждите, что это пройдет само по себе», — отметила врач.

Она добавила, что чем раньше диагностировать заболевание, тем выше шансы полностью его вылечить. В противном случае оно может перейти в хроническую стадию.

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