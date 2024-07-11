Врач Максимова: отеки и сухость кожи могут быть симптомами аллергии на солнце

Дерматолог Татьяна Максимова перечислила основные признаки аллергии на солнце. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По словам врача, к симптомам относятся покраснение, воспаление, сухость, шелушение кожи, а также зуд и сыпь. В тяжелых случаях возникают отеки и волдыри.

Эксперт отметила, что такое состояние может сохраняться в течение нескольких часов и даже дней. Важно своевременно обратиться за первой помощью.

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