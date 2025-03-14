Врач Макарова: строгое питание во время поста может негативно отразиться на ребенке

Во время Великого поста многие семьи постятся вместе, включая детей. Православная традиция предусматривает послабления в пищевых ограничениях для детей и людей с проблемами со здоровьем. Врач-педиатр Светлана Макарова в беседе с kp.ru напомнила о важности учета возраста и состояния здоровья ребенка.

Пост — это не только диета, но и духовная практика. Строгие ограничения в питании могут негативно сказаться на развитии ребенка. Важно сбалансировать рацион, учитывая потребности растущего организма.

Для детей до семи лет мясные продукты лучше не исключать. С семи до 14 лет можно постепенно убирать мясо, оставив рыбу, яйца и молочные продукты. При появлении слабости или других неприятных ощущений следует вернуть ребенка к привычному питанию.

Растительное молоко часто содержит мало белка, поэтому не может заменить молочные продукты. Вместо мяса и молочных продуктов рекомендуется употреблять бобовые, грибы, орехи, семена, тофу и другие соевые продукты. Они станут источником белка — строительного материала для организма.

Жиры поддерживают мозг и иммунную систему. Оливковое, льняное и подсолнечное масла, орехи и авокадо помогут в этом. А гречка, шпинат и чечевица помогут восполнить запасы железа.