Врач ЛФК Володина рассказала, что проверить осанку можно в домашних условиях

Проверить правильность осанки можно самостоятельно с помощью домашнего теста — зеркала или фото. Об этом рассказала врач ЛФК, кандидат медицинских наук и доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации в Сеченовском университете Кристина Володина в беседе с сайтом kp.ru.

Доктор посоветовала в расслабленном состоянии обратить внимание на симметричное положение головы, плеч, таза и ног. Ровная спина делает человека визуально увереннее и привлекательнее. Важно также постоянно придерживаться правильной посадки и регулярно поддерживать правильную позу в течение дня, подчеркнула Володина.

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