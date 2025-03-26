Врач Кулова: очистители воздуха помогут защититься от пыльцы в сезон аллергии

Специалист рекомендовала прежде всего ограничить контакт с пыльцой. Для этого нужно закрывать окна на ночь, гулять в безветренную погоду или после дождя, проводить влажную уборку дома.

Для очистки воздуха можно использовать очистители или увлажнители воздуха с HEPA-фильтром и бризер после проветривания и уборки. Пылесос должен быть оснащен двойным вакуумным мешком или моющим фильтром. Поможет также сетка на окна, но ее нужно очищать еженедельно, а щели по периметру окна лучше заклеить скотчем.

В период активного цветения не стоит заниматься спортом на улице, посещать парки и леса. Не рекомендуется принимать лекарства с растительными компонентами, проводить плановые операции и лечить зубы, подчеркнула Кулова.