Врач Краснова: на ранних стадиях пародонтоз себя не проявляет

Пародонтоз — заболевание, которое может привести к потере зубов. На начальном этапе оно никак не проявляется, поэтому его часто обнаруживают уже в запущенной стадии. Об этом рассказала пародонтолог Евгения Краснова в беседе с Pravda-nn.ru .

По словам врача, причины возникновения заболевания могут быть разными: нарушение кровоснабжения десны, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз.

«В течение длительного времени пародонтоз клинически не проявляет себя. На ранних стадиях при профессиональном осмотре врачом-пародонтологом можно выявить ишемические изменения маргинального края десны в виде сглаживания межзубных сосочков», — заявила эксперт.

По мере развития болезни, пояснила медик, десна убывает, зубы оголяются, промежутки между ними увеличиваются. Признаков воспаления или подвижности нет, но ткани продолжают уменьшаться, оголяя корни зубов, из-за чего повышается их чувствительность.