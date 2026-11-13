Врач Косенко назвала сладкие хлопья и колбасу вредными вариантами завтрака

Дерматолог-косметолог, нутрициолог «Альфа Эпоха» Елена Косенко отнесла выпечку со сладкими напитками, сосиски и сладкие йогурты к нежелательным вариантам утреннего приема пищи, сообщает «Лента.ру» .

По словам врача, сладкие хлопья, шарики и «подушечки» содержат много добавленного сахара и мало клетчатки. Батончики с мюсли и сладкие йогурты тоже часто богаты сахаром, но бедны белком, поэтому не дают длительного насыщения, пишет kp.ru.

Круассан или другую выпечку с соком либо сладким кофе Косенко не рекомендовала из-за сочетания рафинированной муки, сахара и жиров. Она пояснила, что такой завтрак вызывает резкий скачок глюкозы, ненадолго насыщает и может сопровождаться изжогой, брожением и замедлением моторики кишечника.

Колбаса и сосиски содержат насыщенные жиры, соль и нитриты. Врач связала их употребление с хроническим воспалением и сердечно-сосудистыми рисками. По ее словам, сладкий кофе натощак в сочетании с переработанным мясом создает дополнительную кислотную нагрузку на слизистую верхних отделов пищеварительного тракта.

Для завтрака Косенко посоветовала яйца, творог, греческий йогурт без сахара, овощи, ягоды, орехи, цельнозерновые продукты или овсянку длительной варки.