Врач Кондрахин: употребление энергетиков негативно отражается на сердце и нервной системе | 360°

15 мая 2024, 14:49
Врач Кондрахин: употребление энергетиков негативно отражается на сердце и нервной системе
Употребление энергетических напитков приводит к общему истощению организма, негативно сказываясь на здоровье сердечно-сосудистой и нервной системы. Об этом рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с RT.
По словам специалиста, в таких напитках содержится большая доза кофеина, углеводов и витаминов, которые помогают человека «встряхнуть». При такой длительной стимуляции страдают сердце и нервная система, из-за чего возникают инфаркты и инсульты.
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Регулярное употребление энергетиков приводит к тому, что человек просто истощается и становится неуправляемым, отметил Кондрахин.
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