Врач Кондрахин: редкая смена постельного белья может обернуться серьезной аллергией

Терапевт Андрей Кондрахин посоветовал менять постельное белье не реже раза в две недели. Такие меры позволят избежать проблем со здоровьем, отметил эксперт в беседе с « Москвой 24 ».

Врач пояснил, что на простынях и наволочках со временем скапливаются микрочастицы кожи — идеальная среда для размножения постельных клещей. Их экскременты способны спровоцировать серьезные аллергические реакции. Кроме того, при наличии открытых ран существует риск заражения, сообщил медик.

По словам специалиста, для стирки натуральных тканей, например хлопка и льна, нужно выбирать режим с высокой температурой. Только так получится уничтожить всех микробов, добавило «АБН24».