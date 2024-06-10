Врач Кашух: употребление мороженого не может спровоцировать ангину

Многие считают, что от мороженого может возникнуть ангина. Однако заболевание вызывает бактериальная инфекция, а не холодная пища, сообщила гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, при этом употребление холодного мороженого может ослабить местный иммунитет в горле, поэтому людям с симптомами простуды стоит на время отказаться от него.

Врач посоветовала съедать не более одной порции мороженного в 100–150 граммов в день. Это соответствует одному эскимо или пломбиру в стаканчике.

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