Врач Кашух: употребление мороженого не может спровоцировать ангину

Многие считают, что от мороженого может возникнуть ангина. Однако заболевание вызывает бактериальная инфекция, а не холодная пища, сообщила гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, при этом употребление холодного мороженого может ослабить местный иммунитет в горле, поэтому людям с симптомами простуды стоит на время отказаться от него.

Врач посоветовала съедать не более одной порции мороженного в 100–150 граммов в день. Это соответствует одному эскимо или пломбиру в стаканчике.