«Фешенебельный курорт, не для простых смертных — Буковель — подвергся ласкам со стороны МО России. Если так дальше пойдет, то будет прилетать и в „царские села“», — написал он.

Об ударе подпольщику сообщил источник.

«Минут 10 назад в Буковеле был сильный и глухой бах, люди повыбегали, говорят, что это взрыв. Не знаю, там стройки есть — может, там что-то произошло. Но если уже долетело до Черновцов, то не удивлюсь, что и в Буковеле что-то есть», — заявил он.

Лебедев в свою очередь отметил, что курортные зоны на Украине полны военных. Причем «чем круче курорт, тем статуснее военные». В Буковеле замечали в основном европейских солдат.

«В „крутые“ места не прилетало. Ну вот и распечатались. Украинские олигархи и европейские военные этого не поймут. Они считали, что война — это для кого-то другого, для того, кого с „лоховозки“ ТЦК вытаскивает. А оказывается, к ним тоже может прилететь», — заключил подпольщик.

Накануне стало известно, что ВСУ потеряли новые позиции в Донецкой Народной Республике. Боевики покинули село Зеленая Долина.