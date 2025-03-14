Врач Кашух: творог, вишня и мята могут улучшить качество сна

Здоровый сон крайне важен для самочувствия. В беседе с Life врач Екатерина Кашух поделилась советами по питанию, которые помогают улучшить качество ночного отдыха.

По словам медика, для хорошего сна организму нужно снизить уровень стрессорных гормонов и увеличить концентрацию мелатонина.

«Следовательно, для здорового сна будут полезны продукты, которые содержат либо сам мелатонин, либо вещества, способствующие его выработке», — пояснила эксперт.

Кашух посоветовала включить в рацион вишню, бананы, клубнику, абрикосы, брокколи, гранаты, мяту, рис, помидоры, яйца, орехи, виноград и капусту. Также необходим триптофан — аминокислота, которая содержится в твердых сырах, твороге, овсе, молоке, йогурте, сое, какао и цельнозерновом хлебе. Овсяная каша с теплым молоком — хороший вариант для перекуса перед сном.