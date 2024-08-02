Врач Кашух развеяла миф о способности пива «превратить» мужчину в женщину

Мифы о пиве зачастую не имеют реальных оснований. Так, сильно преувеличена способность напитка делать мужчин женственными. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Life.

По ее словам, в данном алкоголе действительно содержатся фитоэстрогены — растительные вещества, схожие с женскими гормонами. Однако из-за низкой концентрации они не могут серьезно повлиять на гормональный фон.

Врач напомнила, что любое спиртное негативно сказывается на репродуктивном здоровье и мужском либидо. Крепкие напитки подавляют активность сперматозоидов, отметила эксперт.

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