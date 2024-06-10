Врач Кашух рассказала, что мороженое может временно облегчить боль в горле при ангине

Мороженое при ангине не только не вредит, но даже может ненадолго облегчить боль. Об этом Life рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Она объяснила, что благодаря мягкой консистенции мороженое не повреждает горло. А низкая температура на время притупляет боль.

«Оно может дать человеку те калории, которые он недополучает, потому что не может есть твердую пищу», — подчеркнула врач.

Она добавила, что не стоит забывать, что мороженое — это не лекарство. Кроме того, при ангине стоит избегать слишком кислого десерта, а также содержащего орехи, печенье и другие жесткие частицы.

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