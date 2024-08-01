Врач Кашух рассказала, что кабачки полезны для пищеварения и суставов

Гастроэнтеролог и медицинский эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух, поделилась информацией о пользе кабачков. Она рассказала об этом  Life.

Врач отметила, что этот низкокалорийный продукт изобилует витаминами и минералами. В его состав входят клетчатка, витамины группы B, C, PP, K, а также такие минералы, как кальций, калий, магний, фосфор, железо и марганец, сообщила она.

Кашух подчеркнула, что кабачки способствуют нормализации пищеварительных процессов, положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, а также помогают укрепить кости и суставы.

Как добавил RT, взрослым рекомендуется потреблять от 400 до 500 граммов овощей в день, включая кабачки, в различных формах: сырыми, тушеными или запеченными.

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