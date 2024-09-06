Врач Кашух: неправильная работа иммунной системы может вызвать болезнь Крона

Болезнь Крона, при которой в желудочно-кишечном тракте возникает хроническое воспаление, может спровоцировать неправильная работа иммунной системы. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, в таком случае любые бактерии и даже элементы пищи воспринимаются организмом как чужеродные. Это приводит к накапливанию лейкоцитов в слизистой оболочке, в итоге воспаление приводит к повреждению тканей.
Кроме того, развитию болезни Крона способствуют кишечные инфекции, дисбаланс микробиоты, вредные привычки и неблагоприятная экологическая обстановка, отметила Кашух.
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