Врач Кашух: гастроэнтерит может стать причиной хронических проблем с пищеварением

Среди основных причин гастроэнтерита— вирусные или бактериальные инфекции, бесконтрольный прием лекарств и пищевая аллергия. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с «Известиями» .

По словам доктора, симптомы заболевания включают диарею, запор, боли в животе, тошноту и рвоту. Возможные осложнения — обезвоживание и хронические проблемы с пищеварением.

Пациентам рекомендуется обильное питье, легкая пища и сорбенты. Антибиотики назначаются при подтвержденной бактериальной инфекции. Для профилактики важны гигиена, чистая вода и вакцинация против ротавируса, заключила Кашух.