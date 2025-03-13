Врач Кашух: гастроэнтерит может стать причиной хронических проблем с пищеварением

Среди основных причин гастроэнтерита— вирусные или бактериальные инфекции, бесконтрольный прием лекарств и пищевая аллергия. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с «Известиями».
По словам доктора, симптомы заболевания включают диарею, запор, боли в животе, тошноту и рвоту. Возможные осложнения — обезвоживание и хронические проблемы с пищеварением.
Пациентам рекомендуется обильное питье, легкая пища и сорбенты. Антибиотики назначаются при подтвержденной бактериальной инфекции. Для профилактики важны гигиена, чистая вода и вакцинация против ротавируса, заключила Кашух.
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