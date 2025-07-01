Росгвардейцы задержали подозреваемого в сбыте крупной партии наркотиков в Пушкино

Сотрудники Пушкинского отдела Росгвардии задержали 21-летнего уроженца ближнего зарубежья. Его подозревают в распространении крупной партии наркотиков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время патрулирования в микрорайоне Серебрянка автоэкипаж росгвардейцев заметил прохожего. Он пытался скрыться от машины сотрудников. Гражданина остановили и передали полиции.

У задержанного обнаружили 68 свертков. Молодой человек распространял запрещенные вещества с помощью «закладок». Результаты экспертизы показали, что содержащееся внутри — метадон общей массой более 25 граммов.

Возбуждено уголовное дело.