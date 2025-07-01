ЧЭМК перейдет на четырехдневную рабочую неделю

Челябинский электрометаллургический комбинат с 1 сентября переведет персонал на четырехдневную рабочую неделю. Об этом 360.ru сообщил пресс-секретарь предприятия Роман Грибанов.

Такое решение руководство комбината приняло в рамках антикризисной программы, которую начали реализовать в связи с неблагоприятными условиями на рынках ферросплавной продукции и падением потребительского спроса.

На неполную рабочую неделю переведут административный персонал всех структурных подразделений. Мера, которая затронет около 1200 человек, будет действовать до конца 2025 года.

«Никаких сокращений персонала не планируется, главная задача принимаемых мер — сохранить трудовой коллектив и не допустить остановки производства», — подчеркнул Грибанов.

Он добавил, что при улучшении ситуации на рынке и стабилизации курса валют антикризисные меры могут пересмотреть.

Ранее стало известно, что бывший владелец ЧЭМК подал жалобу в Верховный суд по делу об изъятии акций.