Спасатели обеспечили безопасность выпускников в Красногорске

Помимо этого, спасатели провели инструктаж с организаторами выпускного вечера и дежурным персоналом. По словам начальника части Александра Смирнова, работы по обеспечению пожарной и общественной безопасности провели в рамках ежегодного плана мероприятий.

«Выпускной прошел в теплой и торжественной атмосфере — настоящий праздник для учеников, родителей и педагогов. Пожарные внимательно следили за порядком, дежурили на территории и в помещении, чтобы ребята и гости могли спокойно наслаждаться вечером», — отметил Александр Смирнов.

Он также добавил, что одна из коллег присутствовала на праздничном мероприятии не только как сотрудник «Мособлпожспаса», но и как мама выпускника.

«Она не просто работник службы, но и активный участник школьной жизни. Ее по праву отметили благодарственной грамотой — и как родителя, и как спасателя. Это был момент, который тронул всех», — поделился Александр Смирнов.