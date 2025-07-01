Гостивший у бабушки омский школьник умер при странных обстоятельствах

Омский СК завел дело после смерти 13-летнего мальчика и госпитализации его брата

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели следователи из Омска после внезапной смерти 13-летнего школьника и госпитализации его младшего брата из дома бабушки в Калачинске, куда дети приехали погостить. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

В ведомстве заявили, что недомогание дети почувствовали еще 28 июня. Спустя два дня 13-летний мальчик скончался на месте, а его пятилетний брат попал в реанимацию.

Криминалисты приступили к установлению всех обстоятельств происшедшего и назначили судебно-медицинские экспертизы для установления смерти ребенка.

Журналисты издания NGS55.RU сообщили, что состояние детей ухудшилось после приема пищи. Обеспокоенная бабушка вызвала на место бригаду скорой, но старший внук умер до приезда врачей, а младшего медики забрали в больницу.

В минувший понедельник, 30 июня, стало известно о массовом отравлении выпускников школы Перми во время торжественного вечера в одном из банкетных залов города.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора для выявления источника инфекции взяли пробы продуктов и воды. По решению суда заведение временно закрыли. Следователи завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Мать пострадавшей школьницы в комментарии 360.ru заявила, что на мероприятии присутствовали 122 человека, из которых 75 — дети. По ее словам, симптомы отравления зафиксировали у большей половины участников.