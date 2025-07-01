Штурман упавшего в Нижегородской области Су-34 умер в больнице

Штурман истребителя-бомбардировщика Су-34, разбившегося в Нижегородской области, скончался в больнице от полученных травм. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Официального подтверждения гибели штурмана пока нет.
Известно, что экипаж истребителя выполнял плановый учебно-тренировочный полет, когда на борту возникла неисправность. Причиной ЧП назвали проблемы с шасси.
Летчики попытались устранить ее своими силами, однако безуспешно. Тогда по приказу командования они вывели самолет в безлюдное место и катапультировались. На земле никаких разрушений нет.
В Минобороны отмечали, что оба пилота Су-34 выжили.
Спецназ нагрянул к азербайджанскому бизнесмену в Воронеже
Новые музыкальные инструменты появятся в Детской школе искусств № 3 в Люберцах
Добровольца СВО из охотнадзора Подмосковья наградили медалью «За отвагу»
Более 5 километров тротуарной сети отремонтировали в Люберцах
В Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры
«Идет настоящая травля». Жители Люберец пожаловались на странную соседку
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте