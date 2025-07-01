Штурман упавшего в Нижегородской области Су-34 умер в больнице

Shot: штурман Су-34, упавшего в Нижегородской области, умер от полученных травм

Штурман истребителя-бомбардировщика Су-34, разбившегося в Нижегородской области, скончался в больнице от полученных травм. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Официального подтверждения гибели штурмана пока нет.

Известно, что экипаж истребителя выполнял плановый учебно-тренировочный полет, когда на борту возникла неисправность. Причиной ЧП назвали проблемы с шасси.

Летчики попытались устранить ее своими силами, однако безуспешно. Тогда по приказу командования они вывели самолет в безлюдное место и катапультировались. На земле никаких разрушений нет.

В Минобороны отмечали, что оба пилота Су-34 выжили.