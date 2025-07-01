«Бегите по кривой». Трамп дал совет мигрантам из центра «Алькатрас»
Трамп рассказал мигрантам, как правильно убегать от аллигаторов
Президент США Дональд Трамп посетил церемонию открытия центра содержания нелегальных мигрантов «Аллигатор Алькатрас». Во время выступления он поделился советом с мигрантами, которые попытаются сбежать, сообщил журнал Yahoo.
Трамп напомнил, что «аллигаторы — не шутка», поэтому бег по прямой только облегчит хищнику задачу.
«Если они сбегут из тюрьмы. Как убежать? Не бегите по прямой. Бегите вот так (показал кривую траекторию — прим. ред.). И знаете что? Ваши шансы повышаются примерно на 1%», — сказал глава Белого дома.
Центр расположен в болотах национального парка «Эверглейдс» во Флориде, поэтому ему дали неофициальное название «Аллигатор Алькатрас». В этой местности обитает множество аллигаторов, крокодилов и змей. Водоемы служат природным барьером, затрудняющим побег из центра.
Ранее в Лос-Анджелесе пошли массовые протесты против миграционной политики властей. Демонстранты жгли машины и били витрины магазинов. Позже Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) получила приказ ограничить рейды и аресты мигрантов.