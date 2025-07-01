«Бегите по кривой». Трамп дал совет мигрантам из центра «Алькатрас»

Президент США Дональд Трамп посетил церемонию открытия центра содержания нелегальных мигрантов «Аллигатор Алькатрас». Во время выступления он поделился советом с мигрантами, которые попытаются сбежать, сообщил журнал Yahoo.

Трамп напомнил, что «аллигаторы — не шутка», поэтому бег по прямой только облегчит хищнику задачу.

«Если они сбегут из тюрьмы. Как убежать? Не бегите по прямой. Бегите вот так (показал кривую траекторию — прим. ред.). И знаете что? Ваши шансы повышаются примерно на 1%», — сказал глава Белого дома.

Центр расположен в болотах национального парка «Эверглейдс» во Флориде, поэтому ему дали неофициальное название «Аллигатор Алькатрас». В этой местности обитает множество аллигаторов, крокодилов и змей. Водоемы служат природным барьером, затрудняющим побег из центра.

Ранее в Лос-Анджелесе пошли массовые протесты против миграционной политики властей. Демонстранты жгли машины и били витрины магазинов. Позже Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) получила приказ ограничить рейды и аресты мигрантов.