Врач Капленко рассказала, что смородина, абрикосы, персики укрепляют сосуды

Важную роль в поддержании здоровья играют артерии, вены и капилляры — три типа сосудов, каждый из которых имеет свои уникальные функции. Чтобы сосуды оставались здоровыми, важно употреблять продукты, которые способствуют снижению давления. Это могут быть фрукты, овощи, нежирные молочные продукты и злаки.

Например, витамин А, содержащийся в рыбьем жире, яйцах и молоке, предотвращает окисление клеток, участвующих в образовании атеросклероза. Витамин В, присутствующий в крупах, молочных продуктах, зеленых салатах, моркови, печени и шпинате, помогает справляться со стрессами, укрепляет иммунитет и поддерживает работу сердца.

Витамин С, который можно найти в цитрусовых, шиповнике, капусте, черной смородине, абрикосах, персиках и хурме, усиливает защитные силы организма и укрепляет сосуды. Витамин К, источником которого служат зелень, капуста, киви, бананы и авокадо, уменьшает риск повышения уровня холестерина и оказывает влияние на состав крови.