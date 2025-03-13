Врач Калошина: ваниль снижает аппетит за счет эфирных масел
Врач-эндокринолог Мария Калошина поделилась с РИА «Новости» информацией о продукте, который снижает аппетит. Оказывается, это может делать ваниль благодаря своим эфирным маслам.
«Ваниль снижает аппетит за счет своих эфирных масел, вдыхание которых позволяет обмануть организм и внушить ему чувство насыщения», — процитировала «Свободная пресса» специалиста.
Корица также, по словам медика, обладает полезными свойствами. Она способна снижать инсулинорезистентность и улучшать чувство насыщения пищей.
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