Врач Калошина: ваниль снижает аппетит за счет эфирных масел

Врач-эндокринолог Мария Калошина поделилась с РИА «Новости» информацией о продукте, который снижает аппетит. Оказывается, это может делать ваниль благодаря своим эфирным маслам.

«Ваниль снижает аппетит за счет своих эфирных масел, вдыхание которых позволяет обмануть организм и внушить ему чувство насыщения», — процитировала «Свободная пресса» специалиста.

Корица также, по словам медика, обладает полезными свойствами. Она способна снижать инсулинорезистентность и улучшать чувство насыщения пищей.