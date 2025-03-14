Врач Калинина: боли в пояснице могут указывать на мочекаменную болезнь

Мочекаменная болезнь на ранних стадиях может протекать бессимптомно. Поэтому важно обращать внимание на любые признаки недуга. Об этом рассказала уролог-андролог Светлана Калинина в интервью «Газете.Ru».
По словам доктора, среди основных признаков — боли в пояснице, отдающие в пах, бедра или живот, а также усиление болей при движении. Частые позывы к мочеиспусканию, дискомфорт во время процесса и изменения цвета мочи тоже могут указывать на наличие болезни, сообщили «Известия».
Для точной диагностики необходимо проконсультироваться с врачом и сдать необходимые анализы, подчеркнула Калинина.
Студентка продала девственность голливудскому актеру за 175 млн рублей
Гимн Украины — о смерти. Симоньян удивил текст нацсимвола
В МИД России назвали будущий статус Украины
В Британии хирург удалил не те кости 91 пациенту
«Владимир Полуукраинский». В Госдуме назвали имя Зеленского для истории
Бортпроводники связали скотчем бойца, устроившего дебош на рейсе в Красноярск
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте