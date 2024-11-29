Врач Хохлов предупредил, что боль в области сердца может быть признаком межреберной невралгии

Боль в области сердца не всегда говорит о кардиологических проблемах. Такой симптом возникает также при межреберной невралгии. Об этом «Инфо24» рассказал кардиолог Дмитрий Хохлов.

По его словам, также симптом может указывать на пищеварительную систему, патологии костей, суставов и мышц, а также изменения в легких и плевре. Наконец, так бывает и при болезнях молочной железы.

Однако невралгии является наиболее частым диагнозом. В любом случае при боли в области сердца нужно обязательно показаться специалисту.