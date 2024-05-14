Врач Губарева: прием витаминов без назначения может обернуться проблемами со здоровьем | 360°

Здоровье 14 мая 2024, 13:10 Врач Губарева: прием витаминов без назначения может обернуться проблемами со здоровьем

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Эндокринолог и нутрициолог Дарья Губарева заявила, что прием витаминов без назначения доктора не считается эффективным. Заболевания, связанные с дефицитом полезных веществ, практически не встречаются в России, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, использование соответствующих препаратов без предписания может стать причиной проблем со здоровьем.

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«При определенных ситуациях витаминные добавки могут быть опасны, именно поэтому не следует начинать прием витаминов самостоятельно», — пояснила врач.

Она посоветовала придерживаться сбалансированного питания, чтобы избежать нехватки полезных веществ. Стоит включить в рацион овощи, фрукты и цельнозерновые продукты, добавили «Известия».